Mistermovie.it - Nonnas: Vince Vaughn e un Ristorante di Famiglia che Scalda il Cuore – Trailer e Data d’Uscita!

Preparati a una commedia che ti farà venire l'acquolina in bocca e stringere i tuoi cari! 'Nonna's', il nuovo film Netflix con, promette di essere un'esperienza emozionante e divertente. Basato su una storia vera, il film racconta di Joe Scaravella () che, dopo la perdita della madre, decide di aprire unitaliano, circondato da un team di chef molto speciale: un gruppo di nonne italiane! Il Segreto del Successo? Le Ricette (e la Personalità) delle Nonne!Ilci offre un assaggio di ciò che ci aspetta: Joe che coinvolge un gruppo di nonne italiane per condividere le loro preziose ricette di. Ma non si tratta solo di cucina! Queste nonne sono spigliate, divertenti e, soprattutto, piene di talento. Più di un Film sul Cibo: Un Omaggio allae alla Culturastesso ha dichiarato di essere stato attratto dal progetto per l'idea di come l'amore e la cultura si trasmettano attraverso il cibo e la condivisione.