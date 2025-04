Cannes 2025 | in concorso “Fuori” di Martone con Valeria Golino ed Elodie attesi Tom Cruise e Robert De Niro

Martone con il suo Fuori a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, Testa o Croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. Grande attesa a Cannes per il ritorno, fuori concorso, di Tom Cruise con il suo nuovo film Mission: Impossible – The Final Reckoning, e per Robert De Niro, a cui verrà consegnata la Palma d'oro onoraria proprio nel giorno d'apertura.

