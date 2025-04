Pedinamenti notturni e minacce di morte alla ex 56enne allontanato con il braccialetto elettronico

alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, nei confronti di un 56enne originario della. Frosinonetoday.it - Pedinamenti notturni e minacce di morte alla ex, 56enne allontanato con il braccialetto elettronico Leggi su Frosinonetoday.it Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano hanno dato esecuzionemisura cautelare del divieto di avvicinamentopersona offesa, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, nei confronti di unoriginario della.

Pedinamenti notturni e minacce di morte alla ex, 56enne allontanato con il braccialetto elettronico. Stalking a Piedimonte San Germano: scatta il braccialetto elettronico.

