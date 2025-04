Internews24.com - Capello ‘tifa’ Inter: «Nuovo Triplete? Me lo auguro per il calcio italiano, la squadra sa dove vuole andare. E su Inzaghi vi dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex allenatore di Milan e Roma, Fabio, ha parlato così della possibilità dell’didi vincere ilquest’annoOspite a sorpresa dell’evento “Il Foglio a San Siro“, l’ex allenatore di Milan, Roma e Juve, Fabio, ha commentato la vittoria ottenuta dall’contro il Bayern Monaco e si è soffermato sulle possibilità per ladi Simonedi vincere il.SU BAYERN– «La vittoria dei nerazzurri mi ha fatto molto piacere perché faccio il tifo per le squadre italiane in Europa, anche se sono del Milan. Partita giocata perfettamente e vinta meritatamente. Secondo me, l’può arrivare in fondo perché ha un grande centrocampo; i tedeschi hanno bloccato Calhanoglu, ma Barella e Mkhitaryan hanno fatto il suo lavoro. Vedo unaconvinta del suo gioco, che non ha problemi quando viene pressata.