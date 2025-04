Inter-news.it - Marotta: «Inzaghi preso per fortuna! L’Inter vuole vincere tutto»

parla di, del suo arrivo e della sua crescita al. Poi carica la squadra e i tifosi: non porsi nessun limite.– Beppe, nel corso dell’evento organizzato da “Il Foglio“, ha parlato di diverse tematiche: da Inter-Cagliari alla seconda squadra e il Mondiale per Club fino ad alzare la voce contro chi parla di fallimento o quant’altro. Il presidente nerazzurro ha anche espresso il suo pensiero sul tecnico interista: «Con Simoneabbiamo avuto quella circostanza favorevole di averlonel momento giusto. Stava firmando per la Lazio e pernon aveva ancora firmato. Migliorato nel tempo, ha 49 anni e quindi è ancora giovane: ha dimostrato da giocatore e allenatore di possedere tutte quelle conoscenze specifiche che ci vogliono nel mondo del calcio.