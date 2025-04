Il Museo Omero protagonista su Rai 1 Dove e quando vedere la puntata di Linea Verde ad Ancona

Ancona - Sabato 12 aprile alle ore 12:00 televisori sintonizzati su Rai 1 e su Rai Play per la puntata di Linea Verde dedicata ad Ancona, alla sua unicità, bellezza e innovazione sociale. Tra i protagonisti del programma, che da oltre quarant'anni racconta l’Italia e le sue eccellenze, anche il. Anconatoday.it - Il Museo Omero protagonista su Rai 1. Dove e quando vedere la puntata di Linea Verde ad Ancona Leggi su Anconatoday.it - Sabato 12 aprile alle ore 12:00 televisori sintonizzati su Rai 1 e su Rai Play per ladidedicata ad, alla sua unicità, bellezza e innovazione sociale. Tra i protagonisti del programma, che da oltre quarant'anni racconta l’Italia e le sue eccellenze, anche il.

Il Museo Omero protagonista su Rai 1. Dove e quando vedere la puntata di Linea Verde ad Ancona. 12:48,Corso di formazione “Accessibilità ai beni culturali” - Museo Tattile Statale Omero, Ancona. Dante Ferretti ad Ancona: il premio Oscar tra Mole e museo Omero. Ne parlano su altre fonti

MUSEO TATTILE STATALE OMERO - Rai Pubblica Utilità ha attivato un accordo di collaborazione pluriennale con il Museo Omero, nell'ambito del quale vengono realizzate iniziative congiunte di sensibilizzazione del pubblico al tema ... (rai.it)

Museo tattile statale Omero Ancona - Punto di riferimento internazionale nell’ educazione estetica per non vedenti e ipovedenti, il Museo Omero, è oggi uno spazio unico e “senza barriere” in cui tutti possono conoscere l’arte attraverso ... (fulltravel.it)

Museo della Radio e della Televisione - Il Museo della Radio e Televisione Rai è uno spazio esperienziale, coinvolgente e gratuito che invita il visitatore a vivere da protagonista un viaggio nel tempo in cui passato, presente e futuro ... (rai.it)