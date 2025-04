Romatoday.it - Amour Y Fuego

ItalMusicArt A.p.S. presenta la nuova "Stagione di Concerti di Musica da Camera" che si svolgerà tutte le domeniche, dal 23 marzo al 27 aprile, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Silvestro al Quirinale. Gli eventi in programma sono unici per il luogo e per gli artisti che si esibiranno.