Esports247.it - Project Rene: il futuro di The Sims parla, ma a bassa voce

Leggi su Esports247.it

Per chi, come chi vi scrive, aveva un’età “da gioco” nei primi anni del 2000, si ricorderà che l’annuncio di un nuovo Theera più che un evento. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a: un nome in codice, una promessa sfuggente, un’ombra lunga e silenziosa di ciò che potrebbe essere, ma ancora non è. Il nome “The5” è sparito nei meandri del marketing.non è una semplice iterazione numerica: è un concetto, un work in progress eterno, un’idea che Maxis ed EA ci chiedono di amare sulla fiducia. Ma dopo anni di silenzi, leak confusi e dichiarazioni evasive, la fiducia non basta più.Tutto è iniziato con entusiasmo nel 2022, quando EA aveva rivelato chesarebbe stato il prossimo grande passo per la saga, con uno sviluppo più trasparente, una comunicazione più aperta e uno sguardo aldel “simulatore di vita” per eccellenza.