Concerto primo maggio 2025 | chi sono i conduttori

Concertone del primo maggio 2025. L’evento, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e organizza da iCompany, tornerà in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ma chi saranno i conduttori per l’edizione di quest’anno? Toccherà nuovamente a tre grandi artisti della musica italiana. Come già accaduto nel 2024, a condurre saranno Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama. Quest’ultima, rispetto all’anno scorso, avrà un ruolo ancora più centrale. Il Concertone nel 2024 ha fatto registrare numeri da record, con lo share più alto dal 2009 in poi. Sui social ha raggiunto 42 milioni di contatti unici e 227 milioni di visualizzazioni. Dati che hanno portato alla conferma dei tre artisti.Noemi ha pubblicato il settimo album a febbraioNoemi ed Ermal Meta (Getty Images).Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto il 13esimo posto con il brano Se t’innamori muori, Noemi ha recentemente pubblicato il suo settimo album in carriera. Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: chi sono i conduttori Leggi su Lettera43.it Tutto pronto alne del. L’evento, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e organizza da iCompany, tornerà in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ma chi saranno iper l’edizione di quest’anno? Toccherà nuovamente a tre grandi artisti della musica italiana. Come già accaduto nel 2024, a condurre saranno Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama. Quest’ultima, rispetto all’anno scorso, avrà un ruolo ancora più centrale. Ilne nel 2024 ha fatto registrare numeri da record, con lo share più alto dal 2009 in poi. Sui social ha raggiunto 42 milioni di contatti unici e 227 milioni di visualizzazioni. Dati che hanno portato alla conferma dei tre artisti.Noemi ha pubblicato il settimo album a febbraioNoemi ed Ermal Meta (Getty Images).Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto il 13esimo posto con il brano Se t’innamori muori, Noemi ha recentemente pubblicato il suo settimo album in carriera.

Concerto del primo maggio 2025 a Roma, annunciati i tre conduttori. Concerto Primo Maggio 2025, la diretta tv: orario, scaletta e cantanti. Concerto Primo Maggio 2025 in diretta TV: tutto quello che devi sapere. Concerto Primo Maggio 2025 di Roma: i conduttori sono Noemi, Ermal Meta e BigMama. Concerto primo maggio 2025: chi sono i conduttori. Vincenzo Schettini al Concerto del Primo Maggio. Ne parlano su altre fonti

Concerto del Primo Maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e BigMama confermati a Roma - Noemi, Ermal Meta e BigMama guideranno il Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, trasmesso su Rai 3 e RaiPlay. (msn.com)

Concerto Primo Maggio 2025 di Roma: i conduttori sono Noemi, Ermal Meta e BigMama - Annunciati i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma, saranno i cantanti Noemi, Ermal Meta e BigMama: leggi tutte le anticipazioni sul concertone. (gazzetta.it)

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato d ... (msn.com)