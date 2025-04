Fuorisalone 2025 le migliori installazioni a Milano per la Design Week

Fuorisalone 2025 invade Milano nella Design Week distinguendosi per i giochi affascinanti di colori e forme, trasformando la città in un laboratorio di creatività. Da Brera all’Università Statale, le installazioni più interessanti mescolano Design innovativo e arte contemporanea.I colori vivaci e le forme sperimentali animano gli spazi, creando esperienze immersive che catturano l’immaginazione dei visitatori. Un appuntamento da non perdere per chi cerca ispirazione e avanguardia nel cuore di Milano. Lapresse.it - Fuorisalone 2025, le migliori installazioni a Milano per la Design Week Leggi su Lapresse.it Ilinvadenelladistinguendosi per i giochi affascinanti di colori e forme, trasformando la città in un laboratorio di creatività. Da Brera all’Università Statale, lepiù interessanti mescolanoinnovativo e arte contemporanea.I colori vivaci e le forme sperimentali animano gli spazi, creando esperienze immersive che catturano l’immaginazione dei visitatori. Un appuntamento da non perdere per chi cerca ispirazione e avanguardia nel cuore di

