Rapina sala giochi minacciando il titolare con una bottiglia | un arresto a Salerno

Salerno per Rapina pluriaggravata. Secondo le indagini - evidenziate nella richiesta di misura cautelare e condivise dal GIP del Tribunale di Salerno - lo scorso 2 marzo, l'uomo avrebbe messo a segno una Rapina all'interno di. Salernotoday.it - Rapina sala giochi minacciando il titolare con una bottiglia: un arresto a Salerno Leggi su Salernotoday.it Un uomo, D.M.D, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile diperpluriaggravata. Secondo le indagini - evidenziate nella richiesta di misura cautelare e condivise dal GIP del Tribunale di- lo scorso 2 marzo, l'uomo avrebbe messo a segno unaall'interno di.

