Mertens | Mio figlio si chiama Ciro per amore di Napoli Osimhen oggi è nella top 3 mondiale

Dries Mertens, leggenda del Napoli e miglior marcatore della storia azzurra, ha raccontato la sua esperienza partenopea e il suo presente in Turchia ai microfoni dell'Obi One Podcast, condotto da Obi Mikel. Uno dei passaggi più toccanti riguarda la scelta del nome del figlio: «Mio figlio si chiama Ciro, un nome tipicamente napoletano. Ho trascorso nove anni splendidi a Napoli e lui è nato durante la mia ultima stagione. Sapendo che presto sarei andato via, volevo portarmi per sempre un pezzo di quella città. All'inizio mia moglie Kat era contraria, ma poi ha cambiato idea anche lei: volevamo custodire per sempre quel ricordo». Mertens gioca al Galatasaray, ma il suo cuore è rimasto in Italia: «Il Galatasaray è un club conosciuto in tutto il mondo.