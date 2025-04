Night Court | Cancellazione Imminente? Il Futuro della Serie NBC in Bilico!

Leggi su Mistermovie.it

Amante delleTV, preparati! Il destino di, la sitcom che ha riportato in auge un classico, è appeso a un filo. Secondo le ultime indiscrezioni, la quarta stagione potrebbe non vedere mai la luce su NBC. Vuoi scoprire perché? Numeri in Calo: Il Campanello d'Allarme perDopo un debutto col botto, con oltre 7 milioni di spettatori, gli ascolti disi sono stabilizzati su cifre meno entusiasmanti, intorno ai 2-3 milioni. Nonostante l'apporto dello streaming, questi numeri potrebbero non bastare a garantire un rinnovo. La Concorrenza Spaventa: I Nuovi Piloti Pronti a DebuttareNBC ha in cantiere diversi piloti comici, tra cui un progetto con Tracy Morgan, che potrebbero rubare la scena a. La rete si trova di fronte a scelte difficili e ilè tutt'altro che certo.