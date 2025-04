Bergamonews.it - Cisl a congresso, focus sugli obiettivi futuri: lavoro, casa, sanità e accoglienza

Bergamo continua, e a ragione, a fornire l’immagine di territorio laborioso e ricco, dove la disoccupazione è merce rara, si vive bene e non manca niente di importante. Lo testimoniano dati ricerche e dossier giornalistici: un tasso di occupazione tra i più alti del Paese; un bilancio commerciale positivo di oltre 7 miliardi; una macchina turistica che produce ricchezza e sviluppo.Ma l’altra faccia della medaglia, che un protagonista responsabile deve saper guardare, mostra anche un tasso di precarietà sempre più alto; l’età media dei lavoratori in continuo aumento anche in mansioni usuranti; iscritti al collocamento mirato inutilizzati da oltre 5 anni; il 7,5% delle famiglie in povertà assoluta e nuclei sempre più alle prese con la solitudine (le famiglie monocomposte sono aumentate dell’80% in venti anni).