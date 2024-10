Calciomercato.it - Matteo Berrettini, terremoto nel ranking Atp: cosa cambia

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), scoppia ilnelATP:tutto per il tennista italiano e non solo. Ecco cos’è successo Nella giornata di domani, domenica 13 ottobre, si disputerà la finale dei Masters 1000 di Shanghai. Assoluto protagonista, tanto perre, il nostro Jannik Sinner, che si giocherà la vittoria ed il trofeo contro Novak Djokovic. Dopo aver battuto Tomas Machac per 6-4, 7-5, l’azzurro è atteso dalla super sfida contro il serbo, che ha eliminato Taylor Fritz per 6-4, 7-6 in semifinale nella giornata di oggi, non senza qualche affanno. Il numero 4 al mondo non ha ancora vinto un trofeo quest’anno, ad eccezione della medaglia d’oro alle Olimpiadi. Non per questo andrà sottovalutato, dato il suo status leggendario.