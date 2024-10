La Corea del Sud si blinda in caso di ritorno di Trump alla Casa Bianca (Di sabato 12 ottobre 2024) «È diventato un Paese molto ricco. Sin qui abbiamo essenzialmente finanziato gran parte delle loro forze armate, mentre loro non pagano praticamente nulla per i 40 mila uomini che abbiamo lì». E ancora: «Ci sono molte opzioni per quanto riguarda le truppe. E una è che possono essere spostate molto rapidamente». La paternità di queste due frasi è di Donald Trump. Il Paese di cui parla è la Corea del Sud, forse tra gli Stati al mondo che più teme la possibilità di un ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Seul e Washington verso il rinnovo anticipato dell’accordo sulla difesa Proprio per questo, Seul ha spinto per mesi con l’Amministrazione Biden per rinnovare l’accordo quinquennale sulle spese di difesa necessarie, tra le altre cose, a mantenere i 28.500 soldati statunitensi (e non 40 mila come erroneamente detto da Trump) presenti sul suo territorio. Lettera43.it - La Corea del Sud si blinda in caso di ritorno di Trump alla Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «È diventato un Paese molto ricco. Sin qui abbiamo essenzialmente finanziato gran parte delle loro forze armate, mentre loro non pagano praticamente nulla per i 40 mila uomini che abbiamo lì». E ancora: «Ci sono molte opzioni per quanto riguarda le truppe. E una è che possono essere spostate molto rapidamente». La paternità di queste due frasi è di Donald. Il Paese di cui parla è ladel Sud, forse tra gli Stati al mondo che più teme la possibilità di undel tycoon. Seul e Washington verso il rinnovo anticipato dell’accordo sulla difesa Proprio per questo, Seul ha spinto per mesi con l’Amministrazione Biden per rinnovare l’accordo quinquennale sulle spese di difesa necessarie, tra le altre cose, a mantenere i 28.500 soldati statunitensi (e non 40 mila come erroneamente detto da) presenti sul suo territorio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Abbiamo una cosa da dirvi su di loro”. Carmen e Enzo Paolo al Grande Fratello - arriva la notizia - Loro sono veramente uniti. Tuttavia, la decisione del coreografo di lasciare la casa sembra definitiva, e il pubblico attende di scoprire come si evolverà la situazione. Un mistero glorioso della fede televisiva”. Amici 24, uscita di peso dal cast dopo pochi giorni: “Già una sostituta in studio” Quando Alfonso Signorini ha cercato di far notare al concorrente quanto Carmen fosse felice di ... (Tuttivip.it)

“Abbiamo condiviso lo stesso uomo. Scoprirlo è stato uno choc. La separazione? Dovevamo trovare noi stesse” : Paola e Chiara si raccontano nel loro nuovo libro “Sisters” - Da Sanremo a Sanremo: è il filo conduttore che lega la carriera di entrambe. E sui motivi di una così dolorosa separazione, nessuna delle due si era mai scomposta. Un curioso episodio, avvenuto nel 2007, infatti, ha visto le due sorelle invaghite dello stesso ragazzo. Sì, perché siamo abituati a vedere Paola e Chiara Iezzi, il duo di sorelle icone della musica italiana, come se fossero un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Hamas celebra il “glorioso 7 ottobre”. Il capo delle Idf : “Quel giorno abbiamo fallito - ma in un anno abbiamo sconfitto la loro ala militare” - Stiamo distruggendo le capacità dei nostri nemici e faremo in modo che queste capacità non vengano ricostruite, in modo che il 7 ottobre non si ripeta mai più”. L'articolo Hamas celebra il “glorioso 7 ottobre”. “È passato un anno dal 7 ottobre, il giorno in cui abbiamo fallito nella nostra missione di proteggere i cittadini dello Stato di Israele” ma “nell’ultimo anno abbiamo sconfitto il ... (Ilfattoquotidiano.it)