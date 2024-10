Metropolitanmagazine.it - Terremoto in casa Padova, il bomber Michael Liguori condannato per violenza sessuale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, riporta Il Mattino di Padova, è arrivata una sentenza che condanna in primo grado a 3 anni e 4 mesi, il giocatore biancoscudato più rappresentativo, autore tra l’altro del gol nel match contro il Vicenza. L’accusa è terribile:nei confronti di due ragazze che all’epoca dei fatti avrebbero avuto 16 e 14 anni e mezzo, a cuiavrebbe dato appuntamento assieme ad un amico durante la sua militanza nel Notaresco, in Serie D, nel 2018.dunque in. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avvocato di, Mauro Gionno, ha annunciato il ricorso, sostenendo che la sentenza sia “inaccettabile” e di avere la certezza di poter dimostrare l’innocenza del calciatore biancoscudato e dell’amico.