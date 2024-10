Lusso: la nuova vita dei look (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Lusso negli ultimi tempi sta mostrando quanto sia lungo il percorso dell’abito e quanto continui dopo la produzione. Questo riguarda anche le grandi produzioni degli show che rappresentano la prima fase di presentazione del capo al pubblico. Il percorso, così, guarda anche alle nuove vite degli abiti, sopratutto a quelle dei look indossati dalle modelle che rivivono esternamente. Lusso: il percorso dell’abito I principali autori del Lusso, dai brand ai loro designer, stanno lavorando ad allungare la vita dell’abito. Ancor prima di arrivare al pubblico, i look ideati per gli show vengono prodotti per la loro presentazione ma questo non significa che non continuino a vivere. A dirlo sono gli stessi produttori che con le maison permettono ai look di avere una nuova vita. Questa si può avere con la partecipazione di tutte le principali figure coinvolte nella vita del capo. Metropolitanmagazine.it - Lusso: la nuova vita dei look Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilnegli ultimi tempi sta mostrando quanto sia lungo il percorso dell’abito e quanto continui dopo la produzione. Questo riguarda anche le grandi produzioni degli show che rappresentano la prima fase di presentazione del capo al pubblico. Il percorso, così, guarda anche alle nuove vite degli abiti, sopratutto a quelle deiindossati dalle modelle che rivivono esternamente.: il percorso dell’abito I principali autori del, dai brand ai loro designer, stanno lavorando ad allungare ladell’abito. Ancor prima di arrivare al pubblico, iideati per gli show vengono prodotti per la loro presentazione ma questo non significa che non continuino a vivere. A dirlo sono gli stessi produttori che con le maison permettono aidi avere una. Questa si può avere con la partecipazione di tutte le principali figure coinvolte nelladel capo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ultimo capriccio di Neymar : quanto costa l’isola privata extra-lusso in un “mondo a parte” - Il calciatore brasiliano, fermo da quasi un anno dopo un brutto infortunio, torna a far parlare di sé per vicende extra-campo. L'ultimo investimento è un ritiro molto speciale ad Angra dos Reis.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Quanto vale il nuovo orologio leopardato (e di lusso) di Elettra Lamborghini - Elettra Lamborghini è tornata a Milano dopo le vacanze e ha pensato bene di farsi un regalo extra lusso: ecco quanto costa il suo nuovo orologio leopardato e scintillante.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maria De Filippi Vacanza Di Lusso : Quanto Costa Il Suo Yacht! - Questi show, che saranno prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi, vedranno la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie e Annalisa, la cui carriera è letteralmente decollata grazie al talent show. Le sue vacanze, quindi, sono solo una parentesi in attesa di tornare a far sognare milioni di spettatori. (Uominiedonnenews.it)