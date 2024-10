Imu, in Italia l’evasione costa 5 miliardi di euro all’anno (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Italia c'è un problema di evasione fiscale per quanto riguarda le imposte immobiliari. Tra case 'fantasma' e mancati pagamenti ogni anno 5 miliardi gli euro di Imu non vengono versati, causando un'enorme voragine nelle casse dello Stato. Fanpage.it - Imu, in Italia l’evasione costa 5 miliardi di euro all’anno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inc'è un problema di evasione fiscale per quanto riguarda le imposte immobiliari. Tra case 'fantasma' e mancati pagamenti ogni anno 5glidi Imu non vengono versati, causando un'enorme voragine nelle casse dello Stato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - Cairo : “Il calcio italiano ha un debito di 5.7 miliardi - serve contenere i costi” - . La situazione è molto delicata: il calcio ha dato contributi importanti alla collettività senza ricevere nulla“. Credo che quindi vada aiutato nei momenti di difficoltà, come è stato nella pandemia“, ha concluso. Il calcio alimenta la passione e le emozioni di più della metà degli italiani. La situazione generale va riformata: i costi sono cresciuti in maniera incredibile. (Sportface.it)

Salute mentale in Italia - crisi della Sanità pubblica : servono 2 miliardi di euro - Bonus psicologo 2024 Qual è l’intervento del governo di Giorgia Meloni in merito a questa condizione d’emergenza? I fondi messi a disposizione sono decisamente limitati e ben lontani dall’essere bastevoli a soddisfare le tantissime richieste giunte. Parliamo dunque di 7. Sguardo rivolto soprattutto ai giovani under 35, con percentuali più elevate, pari al 22%. (Quifinanza.it)

Agriturismo : un settore da quasi 2 miliardi di euro in Italia - Oltre a offrire un rifugio lontano dal caos cittadino, le strutture agrituristiche sono in grado di rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni, che ricercano esperienze immersive, autentiche e, soprattutto, rispettose dell’ambiente. Questa cifra testimonia l’importanza crescente del turismo rurale nel contesto economico nazionale. (Velvetmag.it)