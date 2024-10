Federico Fashion Style nei guai: la testimonianza della famosa cliente gela tutti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, di Striscia la Notizia, è stato trasmesso un servizio dedicato a Federico Fashion Style, famoso hair-stylist e personaggio televisivo. L’inviata Rajae Bezzaz ha raccolto le testimonianze di due clienti insoddisfatte e si è recata in prima persona nel salone milanese di Federico Fashion Style, per sapere la sua versione sulla vicenda. Il famoso parrucchiere ha reagito malissimo. Tvzap.it - Federico Fashion Style nei guai: la testimonianza della famosa cliente gela tutti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, di Striscia la Notizia, è stato trasmesso un servizio dedicato a, famoso hair-stylist e personaggio televisivo. L’inviata Rajae Bezzaz ha raccolto le testimonianze di due clienti insoddisfatte e si è recata in prima persona nel salone milanese di, per sapere la sua versione sulla vicenda. Il famoso parrucchiere ha reagito malissimo.

