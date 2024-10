Dal Portogallo: la Juventus ha messo gli occhi su Alvaro Carreras, il dopo-Grimaldo del Benfica (Di venerdì 11 ottobre 2024) occhi discreti, consapevoli di non essere soli, erano fissi sullo stadio Da Luz di Lisbona per Benfica-Atletico Madrid. occhi bianconeri, per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)discreti, consapevoli di non essere soli, erano fissi sullo stadio Da Luz di Lisbona per-Atletico Madrid.bianconeri, per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal Portogallo: la Juventus ha messo gli occhi su Alvaro Carreras, il dopo-Grimaldo del Benfica - Occhi discreti, consapevoli di non essere soli, erano fissi sullo stadio Da Luz di Lisbona per Benfica-Atletico Madrid. Occhi bianconeri, per la precisione. Nulla. (calciomercato.com)

Verona, Tengstedt: "Bella intesa con Mosquera, il ruolo di trequartista..." - Tra le rivelazioni di questo inizio di stagione, Casper Tengstedt si è già preso la scena a Verona. L'attaccante danese, arrivato in prestito dal Benfica, è stato intervistato da La Gazzetta dello ... (fantacalcio.it)

Ma chi, più di altri, ha gli occhi puntati addosso? - “Non è mai semplice ritrovarsi a settembre, perché tutti si presentano in uno stato di forma differente”. Le dichiarazioni rilasciate da Pier Tami più di un mese fa, all’alba del primo raduno ufficial ... (rsi.ch)