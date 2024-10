Calciomercato Napoli, a gennaio nuovo rinforzo per la difesa di Conte dalla Serie A (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli, la società partenopea sarebbe al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Antonio Conte già a gennaio. Il Calciomercato Napoli è stato senza dubbio quello più animato della sessione estiva, in Italia e non solo, ma il club azzurro potrebbe essere pronto a regalare ad Antonio Conte 2anews.it - Calciomercato Napoli, a gennaio nuovo rinforzo per la difesa di Conte dalla Serie A Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo le ultime notizie di, la società partenopea sarebbe al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Antoniogià a. Ilè stato senza dubbio quello più animato della sessione estiva, in Italia e non solo, ma il club azzurro potrebbe essere pronto a regalare ad Antonio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - Manna è in pole : salti di gioia per Conte - I partenopei, di fatto, hanno sorpreso davvero tutti, visto che nessuno si aspettava che potessero già guidare la classifica del massimo campionato italiano. Tuttavia, in attesa della gara contro i toscani, in casa partenopea bisogna registrare delle novità di calciomercato. Tuttavia, considerando il primato della classifica della nostra Serie A, il Napoli di Antonio Conte è sempre sotto la la ... (Tvplay.it)

Calciomercato Napoli - rivoluzione in attacco per Conte? Annuncio sul doppio affare - . Antonio Conte può ritenersi sicuramente soddisfatto di questa prima fase di stagione, al primo anno della sua esperienza sulla panchina della SSC Napoli. Anche il mercato ha dato una scossa importante alla squadra partenopea, così come dimostrato da acquisti di livello come Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay. (Spazionapoli.it)

Calciomercato.com – Milan - due giornate di squalifica a Theo Hernandez : ci sarà per il big match contro il Napoli|Primapagina - Durante la tournée pre-campionato negli Stati Uniti e la trasferta di campionato contro la Lazio dello scorso 31 agosto, il giocatore francese era stato rimpiazzato dall’ex Hellas Verona Filippo Terracciano. com. LE ALTRE DECISIONI: LA JUVE PERDE CONCEICAO In assenza di Theo Hernandez, l’allenatore del Milan Paulo Fonseca dovrà lavorare durante le due settimane di sosta per l’individuazione della ... (Justcalcio.com)