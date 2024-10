"Brindate e siate allegri". La lettera di Sammy Basso ai suoi funerali (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Brindate alla mia e alla vostra salute e siate allegri»: questo un brano della lettera di commiato di Sammy Basso che è stata letta ai funerali del più longevo tra i malati di progeria, morto domenica scorsa all'età di 28 anni. Migliaia di persone hanno assistito alle esequie nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, di cui lo stesso giovane biologo era stato in qualche modo "regista" con la lettera scritta nel 2017 e l'indicazione dei canti e della musica per il suo ultimo saluto. Iltempo.it - "Brindate e siate allegri". La lettera di Sammy Basso ai suoi funerali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «alla mia e alla vostra salute e»: questo un brano delladi commiato diche è stata letta aidel più longevo tra i malati di progeria, morto domenica scorsa all'età di 28 anni. Migliaia di persone hanno assistito alle esequie nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, di cui lo stesso giovane biologo era stato in qualche modo "regista" con lascritta nel 2017 e l'indicazione dei canti e della musica per il suo ultimo saluto.

