VIDEO | Salute mentale, Pippo Rao: "Sempre più giovani vivono la sofferenza e il disagio psichico" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Sempre più giovani vivono la sofferenza e il disagio psichico e in maniera più intensa chiedono risposte alla domanda di Salute che investe quella mentale". E' l'allarme lanciato da Pippo Rao, direttore del Dipartimento di Salute mentale dell'Asp, in occasione della giornata mondiale della Messinatoday.it - VIDEO | Salute mentale, Pippo Rao: "Sempre più giovani vivono la sofferenza e il disagio psichico" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "piùlae ile in maniera più intensa chiedono risposte alla domanda diche investe quella". E' l'allarme lanciato daRao, direttore del Dipartimento didell'Asp, in occasione della giornata mondiale della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute mentale - Mattarella : “Le scuole hanno un ruolo cruciale perché il benessere è responsabilità collettiva” - "Il tema della salute mentale viene ancora troppo spesso trascurato. . Si tratta di donne e uomini che, pur vivendo tra noi, continuano a soffrire in silenzio": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale L'articolo Salute mentale, Mattarella: “Le scuole hanno un ruolo cruciale perché il benessere è responsabilità collettiva” ... (Orizzontescuola.it)

Salute mentale nei giovani : il 51 - 4% soffre in modo ricorrente di ansia o tristezza prolungata - L'articolo Salute mentale nei giovani: il 51,4% soffre in modo ricorrente di ansia o tristezza prolungata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . 500 studenti italiani della scuola secondaria, il 51,4% dei ragazzi riferisce di soffrire in modo ricorrente di ansia o tristezza prolungata. (Orizzontescuola.it)

Giornata salute mentale - Mattarella : “Tema ancora troppo spesso trascurato. Ciascuno faccia la propria parte” - “Nonostante ciò, il tema della salute mentale viene ancora troppo spesso trascurato. Il Capo dello Stato ha quindi ricordato “l’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, l’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e ha aperto la strada a una nuova concezione della salute mentale basata ... (Ilfattoquotidiano.it)