Puig Women’s America’s Cup come vedere Luna Rossa nelle regate 6 7 e 8 | data orario tv e streaming

(Di giovedì 10 ottobre 2024) LaCup entra nel vivo. Domani, venerdì 11 ottobre, a partire dalle 10:10 (meteo permettendo) avranno luogo a Barcellona le#6, #7 e #8. Una volta completato il girone di qualificazione del Gruppo A, il Comitato punta a far disputare anche le 4delle semifinali tra i sei team qualificati (i tre top team di ogni Gruppo). La partenza della prima regata è prevista alle ore 14.10. Sarà possibile seguire ledi flotta in diretta tv esclusiva su Sky SportCup (205), canale interamente dedicato alla competizione più antica al mondo, oltre che alla competizione Youth (vinta da) e a quella femminile.al momento è prima in classifica nel girone A con 36 punti insieme ad Athena Pathway.