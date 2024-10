Italia-Belgio 2-2 le pagelle | Pellegrini rosso clamoroso 4 Dimarco regala magie 65 Tonali gladiatore vero 7

Italia-Belgio 2-2, le pagelle: Pellegrini rosso clamoroso (4), Dimarco regala magie (6,5), Tonali gladiatore vero (7) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2 all'Olimpico di Roma. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso Leggo.it - Italia-Belgio 2-2, le pagelle: Pellegrini rosso clamoroso (4), Dimarco regala magie (6,5), Tonali gladiatore vero (7) Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2 all'Olimpico di Roma. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40',

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso : “Forse meritavamo qualcosa in più” - “Abbiamo fatto tante cose belle, il bicchiere è mezzo pieno. “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. (Sportface.it)

PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2 : Cambiaso decisivo - Pellegrini condiziona la partita - CT: Spalletti BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (69? Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (69? Castagne); De Ketelaere (69? Lukebakio), Trossard, Doku; Openda. Dal 70? Udogie 6 FLOP Pellegrini 4,5: inutile girarsi intorno. Il primo lo segna, il secondo è un tap-in di Retegui che arriva da un suo tiro insidioso. (Calciomercato.it)

Tanti rimpianti all’Olimpico - il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini - Passa un solo giro di lancette e gli Azzurri vengono immediatamente puniti. it. Faes – lasciato assolutamente libero – pesca Trossard in area, che dal cuore dell’area di rigore batte Donnarumma in uscita. L’inizio veemente degli Azzurri porta la Nazionale di Spalletti in vantaggio già dopo pochi secondi grazie all’inserimento a fari spenti di Cambiaso, che capitalizza un suggerimento al bacio di ... (Calciomercato.it)