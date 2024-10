Ardea furto a Nuova Florida | colpito un distributore di benzina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

, 10 ottobre 2024 – A mezzanotte inoltrata i ladri hanno rubato negli uffici e locali delEsso sito su via Pratica di Mare, ubicato tra via Sassari e Viale Gorizia. I malviventi sono entrati negli uffici deled hanno rovistato tutti i locali mettendoli a soqquadro oltre ad aver smurato una cassaforte ancorata a terra e sui muri, dove all'interno c'erano poco meno di una ventina di mila euro frutto incasso dell'inizio settimana. I ladri hanno poi abbassato un ponte per le riparazioni di auto, fuggendo con un'utilitaria lasciata sul ponte onde evitare che venisse rubata.