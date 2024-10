Alvaro Morata: «Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. L'immagine pubblica non è quella reale. Alice Campello? La amo, ma abbiamo opinioni diverse» (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non so cosa non andasse in me», ha detto il calciatore all'emittente radiofonica spagnola Cope, «Hai una persona dentro con cui devi lottare ogni giorno e ogni notte». I figli, il capitolo più doloroso. E sull'addio ad Alice Campello: «La gente non capisce che le cose finiscono senza un motivo» Vanityfair.it - Alvaro Morata: «Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. L'immagine pubblica non è quella reale. Alice Campello? La amo, ma abbiamo opinioni diverse» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non so cosa non andasse in me», ha detto il calciatore all'emittente radiofonica spagnola Cope, «Hai una persona dentro con cui devi lottare ogni giorno e ogni notte». I figli, il capitolo più doloroso. E sull'addio ad: «La gente non capisce che le cose finiscono senza un motivo»

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Dove sono i tuoi figli?” : l’epica risposta di Alice Campello a chi l’attacca perché viaggia sola - Ora n. Tuttavia, le speranze dei fan di rivedere la coppia insieme sono state rapidamente disilluse, e Campello ha scelto di non commentare ulteriormente sulla sua situazione sentimentale. Entrambi hanno confermato che non ci sono stati tradimenti, sottolineando che i motivi della separazione rimarranno privati. (News.robadadonne.it)

Alice Campello : «Mi attaccate perché viaggio senza i miei figli? Hanno un papà con le stesse responsabilità della mamma» - L'ex moglie di Alvaro Morata, attaccata sui social perché è volata a New York senza i quattro figli al seguito, ha asfaltato gli haters con poche parole che non ammettono repliche. (Vanityfair.it)

Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli : l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata - Alice Campello replica alle critiche per il suo viaggio a New York Alice Campello risponde per le rime a chi li criticava per essere andata a New York senza i suoi figli senza risparmiare una frecciatina al suo ex Alvaro Morata, padre per l’appunto dei suoi quattro bambini. . Commenti ai quali l’influencer ha deciso di replicare scrivendo: “I quattro bambini hanno un padre che ha le stesse ... (Tpi.it)