Santopadre: "Col Grifo sempre a mille all’ora . Negli ultimi anni per qualcuno ero il diavolo" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Massimiliano Santopadre racconta i suoi 12 anni al Perugia, il grande amore e l’uscita di scena. Lo fa ai microfoni di Tmw radio. "Quando ho deciso di entrare nel calcio l’ho fatto per l’amore che ho per questo sport. E da quel momento sono sempre andato a mille all’ora racconta l’ex presidente del Perugia . Sono stato accettato a bocca storta, ma dopo un paio di anni grazie anche alla vittoria di due campionati consecutivi è successo qualcosa di incredibile: ci fu un entusiasmo straordinario con partite da 20 mila spettatori. Camminavo a dieci metri da terra. Poi come sempre succede, quando si vince si creano gelosie, quando si ottiene potere dai fastidio e questo pesa ancora di più in una città di provincia. Dove anche un posto auto riservato allo stadio diventa importante. Sport.quotidiano.net - Santopadre: "Col Grifo sempre a mille all’ora . Negli ultimi anni per qualcuno ero il diavolo" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Massimilianoracconta i suoi 12al Perugia, il grande amore e l’uscita di scena. Lo fa ai microfoni di Tmw radio. "Quando ho deciso di entrare nel calcio l’ho fatto per l’amore che ho per questo sport. E da quel momento sonoandato aracconta l’ex presidente del Perugia . Sono stato accettato a bocca storta, ma dopo un paio digrazie anche alla vittoria di due campionati consecutivi è successo qualcosa di incredibile: ci fu un entusiasmo straordinario con partite da 20 mila spettatori. Camminavo a dieci metri da terra. Poi comesuccede, quando si vince si creano gelosie, quando si ottiene potere dai fastidio e questo pesa ancora di più in una città di provincia. Dove anche un posto auto riservato allo stadio diventa importante.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santopadre sulla C: "Salary cup e meno squadre per evitare il default" - Massimiliano Santopadre, ex patron del Perugia ... Nel mio percorso a Perugia sono andato diverse volte vicino alla Serie A, ma ho sempre creduto che l'idea di salire di categoria per sistemare i ... (tuttoc.com)

V. Verona, primo convocato di sempre in azzurro: Rispoli con l'under 19 - La Virtus Verona festeggia la convocazione di Fabio Rispoli, chiamato dalla Nazionale Under 19 in vista della doppia amichevole contro il Galles, in programma giovedì 10, alle ore 15, ... (tuttoc.com)

I rovesci di Berrettini, così il tennis italiano ha ritrovato un campione - Tre anni fa era il primo italiano a giocare una finale a Wimbledon. Una lunga serie di guai fisici lo hanno poi fatto scivolare fuori dai primi 100 al mondo, proprio mentre Jannik Sinner completava la ... (editorialedomani.it)