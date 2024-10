Red Dead Redemption: dopo 14 anni il primo capitolo arriva finalmente su PC, ecco quando (Di mercoledì 9 ottobre 2024) dopo 14 anni di attesa, Red Dead Redemption sarà finalmente disponibile su PC. Rockstar Games ha appena rivelato l’arrivo dell’iconico gioco western, insieme al suo DLC horror, su Microsoft Windows, che sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2024. Rilasciato inizialmente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010, Red Dead Redemption è rimasto un’esclusiva di queste due console fino al 2023, quando il gioco è stato rilasciato anche su Nintendo Switch e PlayStation 4. Ma, ora, finalmente, anche chi possiede un PC potrà godersi l’epica avventura di John Marston. Rockstar Games lo ha rivelato attraverso un comunicato rilasciato sul suo sito web: Per la prima volta, l’amatissimo viaggio di John Marston potrà essere vissuto anche su PC, con incredibili, nuovi dettagli. Screenworld.it - Red Dead Redemption: dopo 14 anni il primo capitolo arriva finalmente su PC, ecco quando Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)14di attesa, Redsaràdisponibile su PC. Rockstar Games ha appena rivelato l’arrivo dell’iconico gioco western, insieme al suo DLC horror, su Microsoft Windows, che sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2024. Rilasciato inizialmente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010, Redè rimasto un’esclusiva di queste due console fino al 2023,il gioco è stato rilasciato anche su Nintendo Switch e PlayStation 4. Ma, ora,, anche chi possiede un PC potrà godersi l’epica avventura di John Marston. Rockstar Games lo ha rivelato attraverso un comunicato rilasciato sul suo sito web: Per la prima volta, l’amatissimo viaggio di John Marston potrà essere vissuto anche su PC, con incredibili, nuovi dettagli.

