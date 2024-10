Morata parla della depressione: «hai una persona dentro di te che devi combattere giorno e notte» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Morata parla della depressione: «hai una persona dentro di te che devi combattere giorno e notte». È molto attesa l’intervista che Álvaro Morata, capitano della Nazionale spagnola e campione europeo, oltre che attaccante del Milan, ha rilasciato ai microfoni del giornalista Alberti Herrera a Cope. Morata – riporta appunto Cope – dove parlerà per la prima volta degli episodi di depressione che ha vissuto di recente. Il centravanti parla degli attacchi di panico di e situazioni molto complicate che alla fine lo hanno portato a prendere la decisione di lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per Milano. «Quando vivi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o la situazione che stai vivendo, hai una persona dentro di te che devi combattere ogni giorno e ogni notte», dice l’attaccante della Spagna. Ilnapolista.it - Morata parla della depressione: «hai una persona dentro di te che devi combattere giorno e notte» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): «hai unadi te che». È molto attesa l’intervista che Álvaro, capitanoNazionale spagnola e campione europeo, oltre che attaccante del Milan, ha rilasciato ai microfoni del giornalista Alberti Herrera a Cope.– riporta appunto Cope – dove parlerà per la prima volta degli episodi diche ha vissuto di recente. Il centravantidegli attacchi di panico di e situazioni molto complicate che alla fine lo hanno portato a prendere la decisione di lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per Milano. «Quando vivi momenti davvero difficili, come lao gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o la situazione che stai vivendo, hai unadi te cheognie ogni», dice l’attaccanteSpagna.

