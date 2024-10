Iodonna.it - Menopausa: che cos’è il nuovo farmaco non ormonale per le vampate

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottime notizie per le donne inche soffrono didi calore (l’80%circa). L’Agenzia italiana del(Aifa) ha approvato il primononin grado di ridurle sensibilmente. Un recente studio di fase III, pubblicato sulle pagine di The Lancet, ha infatti dimostrato che la molecola fezolinetant è in grado di ridurle significativamente. Ma che cos’è, come si usa, chi può prenderlo e chi no? Lo spiega la Dottoressa Anna Paola Cavalieri, ginecologa, Ph.D in Psiconeuroendocrinologia della Riproduzione, che ha appena pubblicato il libro dedicato allaSenza paura di cambiare (Mondadori).