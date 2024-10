Thesocialpost.it - Crosetto diserta il Consiglio dei ministri: il mistero della protesta, Meloni amareggiata

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da tempo, lui ha smesso di partecipare ai Consigli dei. Lei, invece, si mostra più delusa che arrabbiata. Per Giorgia, infatti, il legame con Guidoè di natura personale. Tuttavia, la situazione attuale rischia di oltrepassare questi confini, trasformandosi in una questione politica delicata.Leggi anche: Sinner vola ai quarti del Master 1000 di Shangai: battuto Shelton in due set Anche ialleati hanno notato lasilenziosa del titolareDifesa: le sue assenze sono così numerose da non poter essere interpretate come semplici coincidenze. Ci sono stati anche colleghi che hanno cercato chiarimenti da, ricevendo una risposta che metteva in evidenza il problema: «Per ipartecipare ai Consigli è un obbligo. Ma la vita continua comunque. Il governo non si ferma per le capricci di qualcuno».