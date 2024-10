Tvzap.it - Alessandro Venturelli, ecco dove lo avrebbero visto: la mamma rompe il silenzio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)lo: lail– Non si fermano le indagini per la scomparsa di, 20enne di Sassuolo (Modena) di cui si sono perse le tracce il 4 dicembre del 2020. A stabilire l'ulteriore periodo di accertamento il giudice in tribunale a Modena, nell'ambito dell'udienza di opposizione all'archiviazione del fascicolo."Fanpage" ha intervistato la madre del ragazzo Roberta Carassai. lo: lail"Siamo contenti della decisione di non archiviare le indagini sulla scomparsa di mio figlio.