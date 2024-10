Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Vincitrice di due Grammy Award, la sua è stata una lunghissima carriera di successo Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all'età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto Sbircialanotizia.it - Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Vincitrice di due Grammy Award, la sua è stata una lunghissima carriera di successodella popstar, èieri mattina all'età di 91nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award,ha avuto

È morta Cissy Houston, cantante gospel e madre di Whitney Houston: "Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer" - Vincitrice di due Grammy Award, Cissy Houston ha avuto una lunghissima carriera di successo come cantante, esibendosi sul palco al fianco di Elvis Presley e Aretha Franklin. Gli oltre sette decenni di carriera di Cissy Houston nella musica e nell'intrattenimento rimarranno in primo piano nei

