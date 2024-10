Obiettivo, padroneggiare la produzione di energia dalla fusione dell'idrogeno, come avviene nel cuore del sole: energia priva di carbonio e non inquinante (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ott. (askanews) – La scienza oltre la guerra e gli schieramenti. Tra ritardi e intoppi il progetto internazionale di fusione nucleare che coinvolge UE e Russia andrà avanti nonostante le “difficoltà”. Leggi anche › energia verde o superata? Il nucleare di nuova generazione è di moda. I pro e i contro secondo gli esperti La fusione nucleare oltre la guerra. Ci lavorano insieme scienziati da Ue e Russia Lo ha assicurato Pietro Barabaschi, direttore generale del Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), durante una visita in Russia. Iodonna.it - Obiettivo, padroneggiare la produzione di energia dalla fusione dell'idrogeno, come avviene nel cuore del sole: energia priva di carbonio e non inquinante Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ott. (askanews) – La scienza oltre la guerra e gli schieramenti. Tra ritardi e intoppi il progetto internazionale dinucleare che coinvolge UE e Russia andrà avanti nonostante le “difficoltà”. Leggi anche ›verde o superata? Il nucleare di nuova generazione è di moda. I pro e i contro secondo gli esperti Lanucleare oltre la guerra. Ci lavorano insieme scienziati da Ue e Russia Lo ha assicurato Pietro Barabaschi, direttore generale del Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), durante una visita in Russia.

