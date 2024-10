La Regola Del Gioco, Con Alessandra Mastronardi: Trama Cast Anticipazioni! (Di martedì 8 ottobre 2024) Alessandra Mastronardi torna su Mediaset con una nuova avvincente fiction, La Regole Del Gioco. La Trama è avvincente e piena di colpi di scena! Alessandra Mastronardi si prepara a fare il suo ritorno sulle reti Mediaset, stavolta come protagonista di una nuova fiction che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Il titolo della serie è La Regola del Gioco, e se ne parla già come uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva. Le fiction sono da sempre una delle colonne portanti di Mediaset, amate dagli spettatori per la capacità di raccontare storie coinvolgenti e ricche di emozioni. In questo nuovo progetto, la Mastronardi darà vita a un personaggio complesso e intrigante, promettendo di non deludere le aspettative dei suoi fan. Uominiedonnenews.it - La Regola Del Gioco, Con Alessandra Mastronardi: Trama Cast Anticipazioni! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)torna su Mediaset con una nuova avvincente fiction, La Regole Del. Laè avvincente e piena di colpi di scena!si prepara a fare il suo ritorno sulle reti Mediaset, stavolta come protagonista di una nuova fiction che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Il titolo della serie è Ladel, e se ne parla già come uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva. Le fiction sono da sempre una delle colonne portanti di Mediaset, amate dagli spettatori per la capacità di raccontare storie coinvolgenti e ricche di emozioni. In questo nuovo progetto, ladarà vita a un personaggio complesso e intrigante, promettendo di non deludere le aspettative dei suoi fan.

La Regola Del Gioco : Alessandra Mastronardi giocatrice d’azzardo nella nuova serie di Canale 5 - Daria ha infatti sempre avuto la ‘passione’ per il poker, gioco che per lei significa ‘leggere le persone’. A quel punto, Daria viene assalita da un dubbio: Gemini, il boss che l’uomo cerca, le sembra suo padre Pietro. Alla fine, avrà veramente ragione Daria o Pietro sarà realmente morto come tutti ... (Davidemaggio.it)

La regola del gioco - al via le riprese della serie con Alessandra Mastronardi - Lo show si avvale della regia di Andrea Molaioli e andrà in onda nel corso di quattro prime serate, nella stagione televisiva 2024-2025. Ma le carte si rimescolano… Daria (Alessandra Mastronardi) intuito infallibile, inizia a collaborare con i Servizi segreti. La fiction andrà in onda nel corso ... (Velvetmag.it)

LA REGOLA DEL GIOCO : LA NUOVA SERIE DI CANALE 5 CON ALESSANDRA MASTRONARDI - app_video_7F4404BBC8751432EB45FE55095018A6_video_dashinit. A seguire il primo video. Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, ha 35 anni quando viene arrestata per gioco d’azzardo e mandata in una comunità a svolgere servizi socialmente utili. org/wp-content/uploads/2024/07/Snapinsta. Sono ... (Bubinoblog)