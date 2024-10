La grande scommessa di “mantenere il controllo” sull’Intelligenza artificiale, il Nobel Hinton: “Costringere le aziende a destinare risorse sulla sicurezza” (Di martedì 8 ottobre 2024) “mantenere il controllo”, lo scienziato e informatico Geoffey Hinton, premiato con il Nobel per la Fisica con John Hopfield, da tempo penso che sia questa la grande scommessa per affrontare la diffusione sempre più capillare dell’intelligenza artificiale su cui ha espresso in passato una preoccupazione così forte da decidere di dimettersi da Google per poterne parlare liberamente. Nella telefonata con la Fondazione Nobel Hinton, 77 anni, nato a Londra e diventato cittadino canadese, ha nuovamente espresso il suo pensiero: “Abbiamo a che fare con qualcosa per cui abbiamo un’idea molto più limitata di cosa succederà e di che cosa fare. Vorrei avere una sorta di ricetta semplice per cui se si fa questo, tutto andrà bene. Ma non è così. Ilfattoquotidiano.it - La grande scommessa di “mantenere il controllo” sull’Intelligenza artificiale, il Nobel Hinton: “Costringere le aziende a destinare risorse sulla sicurezza” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “il”, lo scienziato e informatico Geoffey, premiato con ilper la Fisica con John Hopfield, da tempo penso che sia questa laper affrontare la diffusione sempre più capillare dell’intelligenzasu cui ha espresso in passato una preoccupazione così forte da decidere di dimettersi da Google per poterne parlare liberamente. Nella telefonata con la Fondazione, 77 anni, nato a Londra e diventato cittadino canadese, ha nuovamente espresso il suo pensiero: “Abbiamo a che fare con qualcosa per cui abbiamo un’idea molto più limitata di cosa succederà e di che cosa fare. Vorrei avere una sorta di ricetta semplice per cui se si fa questo, tutto andrà bene. Ma non è così.

WWE : Tutte le quote di scommessa per Bad Blood - CM Punk è il grande favorito della serata - Tra le superstar, CM Punk è il grande favorito della serata nell’attesissimo Hell in a Cell. Rhea Ripley (5. 18) vs. 00) WWE Women’s Championship: Nia Jax (1. Il conto alla rovescia per il prossimo grande evento della WWE, Bad Blood, è ormai iniziato. Drew McIntyre (6. Lo show, che si ... (Zonawrestling.net)

La grande scommessa sul territorio dei ragazzi di Sds Production : "Riportiamo la pellicola in città" - "A parte questo, abbiamo deciso di lavorare completamente su fiction, spaziando tra i generi. Attore di lunga formazione, diventato regista per alcuni corti, il 21enne Scala è una fucina di idee. Non saranno sempre progetti in cui saremo direttamente coinvolti io o Simone, ma anche realtà che ... (Ilgiorno.it)

Al via Kostas - la “grande scommessa” di Rai 1 - The post Al via Kostas, la “grande scommessa” di Rai 1 appeared first on Davide Maggio. Kostas ha una grande responsabilità. Dunque tutto il peso storico del personaggio, spettatore passivo delle violenze al tempo del regime dei colonnelli, è stato traslato sulla figura del padre, lasciando a ... (Davidemaggio.it)