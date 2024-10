Kalulu brilla alla Juventus: cessione sbagliata per il Milan? (Di martedì 8 ottobre 2024) Le critiche rivolte al Milan durante l’estate si sono amplificate causa cessione in prestito di Pierre Kalulu alla Juventus. Mossa sbagliata? Pianetamilan.it - Kalulu brilla alla Juventus: cessione sbagliata per il Milan? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le critiche rivolte aldurante l’estate si sono amplificate causain prestito di Pierre. Mossa

Ex Milan - Kalulu brilla con la Juventus : rinato con Thiago Motta | VIDEO - Il vero affare di mercato della Juventus si chiama Pierre Kalulu. Il video analisi di Gazzetta. Il difensore francese, in prestito dal Milan, è arrivato con diritto di riscatto dopo due stagioni negative in rossonero. Il difensore francese, in prestito dal Milan, è arrivato con diritto di ... (Pianetamilan.it)

Juventus-Cagliari - le pagelle di CM : Douglas Luiz dà ragione a Thiago Motta - Kalulu da 7. Marin glaciale - Juventus DI GREGORIO 6 - Sul rigore intuisce, ma non è Superman. Peccato: l`imbattibilità in campionato era ancora a un passo. SAVONA 6 - S... (Calciomercato.com)

Calciomercato Milan - i TRE motivi della cessione di Kalulu alla Juventus : i DETTAGLI - Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati tre i motivi che […]. La cessione di Kalulu dal calciomercato Milan è stata subito rimpianto dai rossoneri dopo il passaggio alla Juventus Il calciomercato Milan ha ceduto Pierre Kalulu in estate alla Juventus, una cessione che ha generato tanti commenti ... (Calcionews24.com)