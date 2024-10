Il trailer del Six Kings Slam è una trashata bellissima (Di martedì 8 ottobre 2024) Una civiltà sconosciuta sotto le sabbie del deserto. Un torneo di tennis di cui non sapevamo l’esistenza. Aspetta un momento, ma dove siamo? È l’ultima trovata per sponsorizzare il Six Kings Slam, un torneo di esibizione che si giocherà in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre, con la partecipazione di sei tra i migliori tennisti al mondo (compreso Jannik Sinner). Uno dei tanti appuntamenti sportivi che i sauditi stanno comprando o creando, nell’idea di rendere il proprio Paese – anche attraverso lo sport – sempre più rilevante. Gli arabi hanno messo in piedi un trailer promozionale che mescola decenni di cinematografia e serialità televisiva in un fritto misto cucito su misura per i sei tennisti protagonisti del torneo, mescolando reminiscenze più o meno sguaiate di Indiana Jones, Blade Runner, Dune e Game of Thrones. Gqitalia.it - Il trailer del Six Kings Slam è una trashata bellissima Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una civiltà sconosciuta sotto le sabbie del deserto. Un torneo di tennis di cui non sapevamo l’esistenza. Aspetta un momento, ma dove siamo? È l’ultima trovata per sponsorizzare il Six, un torneo di esibizione che si giocherà in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre, con la partecipazione di sei tra i migliori tennisti al mondo (compreso Jannik Sinner). Uno dei tanti appuntamenti sportivi che i sauditi stanno comprando o creando, nell’idea di rendere il proprio Paese – anche attraverso lo sport – sempre più rilevante. Gli arabi hanno messo in piedi unpromozionale che mescola decenni di cinematografia e serialità televisiva in un fritto misto cucito su misura per i sei tennisti protagonisti del torneo, mescolando reminiscenze più o meno sguaiate di Indiana Jones, Blade Runner, Dune e Game of Thrones.

