Giù le mani dal futurismo. L'arte non è della sinistra (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 2 dicembre si celebreranno con una grande mostra sul futurismo gli ottant'anni dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti (2 dicembre 1944), il geniale inventore del più importante e duraturo movimento d'avanguardia italiano. E perla prima volta il nostro principale museo d'arte italiana dell'ottocento e del novecento, ossia la Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea, dedicherà una rassegna fondamentale al futurismo, una cosa che probabilmente si sarebbe dovuta fare molto prima. Questi due motivi dovrebbero già di per sé portare un qualche plauso all'evento espositivo, di cui verrà valutata la caratura quando la mostra sarà aperta.

