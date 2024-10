Thesocialpost.it - Famiglia Schumacher senza pace: il figlio David accusa la madre Cora

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La faida all’interno dellanon accenna a placarsi.dell’immenso Ralfe nipote di Michael, ha infatti lanciato pesanti accuse contro sua. In un post su Instagram, successivamente cancellato,ha dichiarato: “Quando i miei genitori hanno divorziato nel 2015, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico”. La lite trae Ralf Il conflitto è esploso ulteriormente dopo che il padre Ralf ha messo in vendita la villa divicino a Salisburgo, valutata 4,5 milioni di euro,informare. Quest’ultima ha dichiarato di averlo scoperto solo leggendo l’annuncio dell’agenzia immobiliare. La villa, luogo dove è cresciuto, è diventata simbolo della separazione e delle tensioni familiari.