Tre Valli Varesine 2024, Tadej Pogacar verso un altro show? Evenepoel lo sfida (Di lunedì 7 ottobre 2024) Terzo e ultimo appuntamento del Trittico Lombardo: dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, c’è la prestigiosa Tre Valli Varesine che giunge alla 103a edizione e presenterà una startlist di primissimo ordine, per una corsa sempre spettacolare visto il percorso ondulato da Busto Arsizio a Varese, lungo ben 200 km con 3300 metri di dislivello. Percorso che presenterà alcune novità. Dopo il via da Busto Arsizio, si percorrerà un tratto in linea iniziale di 26,1 chilometri che si chiuderà con un primo passaggio sul traguardo di Varese dopo aver affrontato la salita dei Ronchi (1.9 km al 5.3%). Comincerà quindi il primo dei due circuiti che prevede sette giri da 15,9 chilometri: si salirà subito verso Montello, poi si tornerà a salire verso la salita dei Ronchi, che si concluderà a poco meno di un chilometro dal traguardo. Oasport.it - Tre Valli Varesine 2024, Tadej Pogacar verso un altro show? Evenepoel lo sfida Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Terzo e ultimo appuntamento del Trittico Lombardo: dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, c’è la prestigiosa Treche giunge alla 103a edizione e presenterà una startlist di primissimo ordine, per una corsa sempre spettacolare visto il percorso ondulato da Busto Arsizio a Varese, lungo ben 200 km con 3300 metri di dislivello. Percorso che presenterà alcune novità. Dopo il via da Busto Arsizio, si percorrerà un tratto in linea iniziale di 26,1 chilometri che si chiuderà con un primo passaggio sul traguardo di Varese dopo aver affrontato la salita dei Ronchi (1.9 km al 5.3%). Comincerà quindi il primo dei due circuiti che prevede sette giri da 15,9 chilometri: si salirà subitoMontello, poi si tornerà a salirela salita dei Ronchi, che si concluderà a poco meno di un chilometro dal traguardo.

