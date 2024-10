Ternana-Campobasso 0-0, Ignazio Abate: “Ci prendiamo il punto e la prestazione della ripresa" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Divisione della posta al termine di Ternana-Campobasso. I rossoverdi non riescono a dare continuità agli ultimi quattro successi ed ora si ritrovano a tre punti dalla capolista Pescara. Al termine del match è intervenuto Ignazio Abate. Il tecnico ha analizzato il match del Liberati terminato 0-0 Today.it - Ternana-Campobasso 0-0, Ignazio Abate: “Ci prendiamo il punto e la prestazione della ripresa" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Divisioneposta al termine di. I rossoverdi non riescono a dare continuità agli ultimi quattro successi ed ora si ritrovano a tre punti dalla capolista Pescara. Al termine del match è intervenuto. Il tecnico ha analizzato il match del Liberati terminato 0-0

Ternana-Campobasso 0-0 - le pagelle del match : Fabio Tito il migliore delle Fere - Le pagelle rossoverdi di Ternana-Campobasso 0-0: Vannucchi 6,5 salva su Di Nardo nel primo tempo, ripetendosi in uscita sempre sul centravanti nel secondo tempo Casasola 6 attacca bene la profondità nel primo tempo, facendosi trovare pronto al traversone. Meno incisivo nella seconda... (Ternitoday.it)