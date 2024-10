Martin Scorsese a Torino: “Se penso al ritiro? Ho ancora tanti film da fare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Martin Scorsese che ha realizzato alcuni dei film più memorabili e celebrati della storia del cinema ed è diventato egli stesso l’incarnazione dei classici di sempre, raccontando con la sua magistrale tecnica l’immaginario della società americana. Il regista italoamericano, che si trova in Italia e che stasera riceverà il premi Stella della Mole, esclude un suo ritiro: “Se sto pensando a ritirarmi? Assolutamente no, non intendo dire arrivederci al cinema. Devo ancora fare alcuni film, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli fare”, ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema del capoluogo piemontese. “Il film su Sinatra è stato rimandato, a quello su Gesù sto lavorando”, ha aggiunto in merito ai suoi prossimi progetti. Lapresse.it - Martin Scorsese a Torino: “Se penso al ritiro? Ho ancora tanti film da fare” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Museo Nazionale del Cinema dirende omaggio ache ha realizzato alcuni deipiù memorabili e celebrati della storia del cinema ed è diventato egli stesso l’incarnazione dei classici di sempre, raccontando con la sua magistrale tecnica l’immaginario della società americana. Il regista italoamericano, che si trova in Italia e che stasera riceverà il premi Stella della Mole, esclude un suo: “Se sto pensando a ritirarmi? Assolutamente no, non intendo dire arrivederci al cinema. Devoalcuni, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli”, ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema del capoluogo piemontese. “Ilsu Sinatra è stato rimandato, a quello su Gesù sto lavorando”, ha aggiunto in merito ai suoi prossimi progetti.

