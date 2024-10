Lotta allo spreco alimentare, le priorità di Tetra Pak. Intervista al presidente Maggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sostenibilità, Lotta allo spreco alimentare e transizione verso confezioni di alimenti a prova di futuro. Tetra Pak si sta sempre di più distinguendo come realtà attenta a queste tematiche conducendo percorsi virtuosi, anticipando i tempi e intercettando le sfide del futuro. La multinazionale che produce sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti, è ormai sempre più leader nel settore, con un fatturato che arriva a toccare circa 13 miliardi a livello globale. La Lotta allo spreco alimentare è diventata una delle priorità per Tetra Pak. Per affrontare questa problematica, l’azienda lavora per sviluppare soluzioni asettiche che proteggono gli alimenti deperibili, estendendone la vita a scaffale e che aiutano a prevenire gli sprechi alimentari proteggendo alimenti e bevande da danneggiamenti, calore, luce e microrganismi. Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sostenibilità,e transizione verso confezioni di alimenti a prova di futuro.Pak si sta sempre di più distinguendo come realtà attenta a queste tematiche conducendo percorsi virtuosi, anticipando i tempi e intercettando le sfide del futuro. La multinazionale che produce sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti, è ormai sempre più leader nel settore, con un fatturato che arriva a toccare circa 13 miliardi a livello globale. Laè diventata una delleperPak. Per affrontare questa problematica, l’azienda lavora per sviluppare soluzioni asettiche che proteggono gli alimenti deperibili, estendendone la vita a scaffale e che aiutano a prevenire gli sprechi alimentari proteggendo alimenti e bevande da danneggiamenti, calore, luce e microrganismi.

Formiche.net - Lotta allo spreco alimentare, le priorità di Tetra Pak. Intervista al presidente Maggi

