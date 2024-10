Lapresse.it - 7 ottobre, scontri a piazzale Ostiense: convalidato arresto studente

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I giudici della quarta sezione penale del tribunale diClodio, hannol’di Tiziano Lovisolo, looriginario di Monteprandone in provincia di Ascoli Piceno, accusato di aver reagito, sferrando calci e pugni ai poliziotti ed in particolare ad un funzionario che ha ricevuto 45 giorni di prognosi per le lesioni subite, mentre lo stava bloccando, durante la manifestazione non autorizzata che si è svolta sabato ina Roma. Il collegio ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procuratore Aggiunto, Lucia Lotti aveva sollecitato il carcere.