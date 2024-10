LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA | Lawrence comanda gara-2 azzurri costretti alla rimonta

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02ha portato il suo margine di vantaggio su Fernandez ad oltre 10?. 16.01 Adamo scivola addirittura in 20ma posizione: che difficoltà per l’azzurro quest’oggi. 16.01 10? al termine. 16.00 Bonacorsi è salito in 12ma posizione e non è lontanissimo da Coldenhoff undicesimo. Intanto De Wolf ha perso due posizioni ed è quinto. 15.58 Tom Vialle perde gli occhiali ed è costretto a rientrare ai box per indossarne un nuovo paio. Il francese esce dtop-10. 15.56 De Wolf supera Laengenfelder per la terza posizione. Fernandez è distante un paio di secondi. 15.56 In questo momento, i Paesi Bassi manterrebbero la testa della classifica a quota 27 punti, con l’Australia che insegue a otto lunghezze. 15.55 Adamo perde nuovamente due posizioni e si ritrova in 19ma posizione. 15.53 Tom Vialle supera Plessinger per la sesta posizione. 15. (Oasport)