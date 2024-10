Grave infortunio per Carvajal: il Real Madrid gli rinnova il contratto fino al 2026 (Di domenica 6 ottobre 2024) Se il Real Madrid è uno dei più grandi club al mondo, è anche per gesti come quello nei confronti di Dani Carvajal. Il difensore spagnolo ha infatti subito un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi per quasi un anno. I Blancos, però, gli hanno immediatamente dimostrato vicinanza e solidarietà, facendolo non solo a parole ma anche con i fatti. Tramite un comunicato ufficiale, il Real ha infatti reso noto di aver rinnovato il contratto di Carvajal fino al 30 giugno 2026. “Il Real Madrid CF comunica di aver concordato, come previsto, con Dani Carvajal il prolungamento del contratto del nostro calciatore, che resterà legato al Club fino al 30 giugno 2026” si legge nel comunicato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Se ilè uno dei più grandi club al mondo, è anche per gesti come quello nei confronti di Dani. Il difensore spagnolo ha infatti subito un gravissimoche lo terrà lontano dai campi per quasi un anno. I Blancos, però, gli hanno immediatamente dimostrato vicinanza e solidarietà, facendolo non solo a parole ma anche con i fatti. Tramite un comunicato ufficiale, ilha infatti reso noto di averto ildial 30 giugno. “IlCF comunica di aver concordato, come previsto, con Daniil prolungamento deldel nostro calciatore, che resterà legato al Clubal 30 giugno” si legge nel comunicato. (Sportface)

