Calcio a 5, Brasile campione del mondo! Argentina battuta nella finalissima, bronzo all’Ucraina (Di domenica 6 ottobre 2024) I Mondiali di Calcio a 5 si sono ufficialmente conclusi. In Uzbekistan oggi è stata la giornata delle finalissime, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A vincere il titolo iridato è stato il Brasile, nell’atto conclusivo contro l’Argentina: i verdeoro l’hanno spuntata 2-1 grazie alle reti, maturate nel primo tempo per effetto delle griffe di Ferrao e Rafael. A nulla è valsa nella ripresa la segnatura, arrivata a due minuti dalla fine, di Rosa. Sesta vittoria nella storia in dieci edizioni per il Brasile, che succede così al Portogallo, vincitore nel 2012, anche in quel caso contro l’Argentina. La finale 3-4° posto invece, che metteva in palio la medaglia di bronzo, è andata invece appannaggio dell’Ucraina che ha vinto nettamente per 7-1 sulla Francia. (Di domenica 6 ottobre 2024) I Mondiali dia 5 si sono ufficialmente conclusi. In Uzbekistan oggi è stata la giornata delle finalissime, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A vincere il titolo iridato è stato il, nell’atto conclusivo contro l’: i verdeoro l’hanno spuntata 2-1 grazie alle reti, maturate nel primo tempo per effetto delle griffe di Ferrao e Rafael. A nulla è valsaripresa la segnatura, arrivata a due minuti dalla fine, di Rosa. Sesta vittoriastoria in dieci edizioni per il, che succede così al Portogallo, vincitore nel 2012, anche in quel caso contro l’. La finale 3-4° posto invece, che metteva in palio la medaglia di, è andata invece appannaggio dell’Ucraina che ha vinto nettamente per 7-1 sulla Francia. (Oasport)

Oasport - Calcio a 5 Brasile campione del mondo! Argentina battuta nella finalissima bronzo all’Ucraina

Calcio a 5: le semifinali dei Mondiali 2024 saranno Ucraina-Brasile e Argentina-Francia - Ora il tutto per tutto quindi, nelle giornate del 2 e del 3 ottobre: chi vince si va a giocare la Coppa del Mondo di Futsal, chi perde lotterà per un posto sul podio. Il Sud America contro l’Europa “inattesa”. Ai Mondiali di Calcio a 5 2024, in corso di svolgimento in Uzbekistan, il tempo delle ... (Oasport)

Ultime notizie Calcio Estero: Mondiale per Club, le big pensano al ritiro. Felipe Melo nei guai in Brasile, ecco perchè; in Arabia Saudita sono stanchi di Neymar! Pjanic in Russia - Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio Estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico ... (Calcionews24)

Ultime notizie Calcio Estero: Mondiale per Club, le big pensano al ritiro. Felipe Melo nei guai in Brasile, ecco perchè; in Arabia Saudita sono stanchi di Neymar! Pjanic in Russia - […]. Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio Estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico ... (Calcionews24)

UFFICIALE - Jesè riparte dalla Malesia, l'ex Real e Sampdoria firma con lo Johor Darul Ta'zim - L'ex attaccante di Sampdoria e Real Madrid Jesé riparte dalla Malesia. E' ufficiale la firma con il Johor Darul Ta'zim per il 33enne che ha giocato in Brasile, precisamente col Coritiba, negli ultimi ...(napolimagazine)

Cosa lascia Sergio Mendes, a un mese dalla scomparsa - Ambasciatore della cultura brasiliana, la sua musica così variopinta e particolare si è presa la scena di tutto il mondo.(esquire)

COPA LIBERTADORES - La finale 2024 si giocherà al Monumental di Buenos Aires - La Federazione calcistica sudamericana Conmebol ha annunciato che lo stadio Monumental del River Plate ospiterà la finale della Coppa Libertadores il prossimo 30 novembre. La squadra argentina è ancor ...(napolimagazine)